Assassin's Creed: Origins - Bisher unbekannter Raum in der Cheops-Pyramide bereits im Spiel

Wissenschaftler und Experten auf der ganzen Welt streiten noch heute darüber, wie die Ägypter es vor rund 4.500 Jahren geschafft haben die weltbekannten Pyramiden zu errichten, die laut der derzeit herrschenden Meinung als Grabmäler für verstorbene Pharaonen dienten. Die Cheops-Pyramide gehört mit einer heutigen Höhe von 139 Metern und 230 Metern Länge zu der größten der drei Pyramiden von Gizeh und zählt zu den sieben Weltwundern der Antike.

Erst vor wenigen Tagen überschlugen sich viele Webseiten, als bekannt wurde, dass ein Forscherteam aus Indien und Frankreich mit Hilfe von kosmischen Strahlen einen mindestens 30 Meter langen Hohlraum im Inneren der Cheops-Pyramide entdeckt haben. Die Entdeckung ist unter Ägyptologen jedoch umstritten. Außerdem ist bisher nicht geklärt, welche Funktion der angebliche Raum innehatte. Womöglich diente der Hohlraum der Entlastung und sorgte für mehr Stabilität der darunter befindlichen Kammern.

Wem der Weg bis nach Ägypten allerdings zu umständlich und weit ist, der kann die Pyramiden auch in dem vor kurzem veröffentlichten Action-Adventure Assassin's Creed: Origins nach Herzenslust erkunden und sogar bis auf die Spitze klettern, während dies in der Realität strengstens verboten ist. Nachdem die Meldung mit der verborgenen Kammer im Internet Verbreitung fand, schrieb der Chefredakteur von Kotaku Stephen Totilo auf Twitter scherzhaft, dass Entwickler Ubisoft Montreal nun einen Patch veröffentlichen müsse, um die Änderung ins Spiel zu bringen.

No need of a patch. We knew it thanks to Jean-Pierre Houdin. Just go and visit the 2 antechambers, the noble circuit and the inner ramp :-)