Assassin's Creed: Origins - Bild und Name des Protagonisten geleakt?

Ein T-Shirt zeigt möglicherweise den Protagonisten des neuen Ubisoft-Titels Assassin's Creed: Origins. Neben der Figur selbst, sind auf dem Shirt auch ein Name und das neue Assassinen-Logo zu finden.

Ba Yek könnte der Name des Assassinen in Assassin's Creed: Origins lauten, denn dieser ist nun auf einem möglichen Merchandise-Artikel für den neuen Teil lesbar. Auf dem T-Shirt scheint auch der Protagonist selbst erkennbar zu sein, mit einem Bogen in der einen und einem Schild in der anderen Hand.

Design bestätigt Ägypten als Schauplatz

Inzwischen ist bekannt, dass der neue Teil der Assassinen-Reihe im Alten Ägypten spielen wird. Deshalb überrascht auch das Hintergrund-Design des T-Shirts nicht, welches einen geflügelten Skarabäus zeigt, das altägyptische Symbol der aufgehenden Morgensonne.

Zudem scheint auch das neue Logo in der unteren rechten Ecke des Shirts abgebildet zu sein. Das bekannte Assassinen-Symbol wurde dabei mit dem Auge des Horus kombiniert.

Nun bleibt nur noch die diesjährige E3 abzuwarten, auf der hoffentlich weitere Details zu dem neuen Assassin's Creed-Teil preisgegeben oder die bisherigen Gerüchte bestätigt werden.

Seitenauswahl

Infos zu Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins - Wahrer Titel möglicherweise Origins Ein neuer Teil der Assassin's Creed-Reihe soll in diesem Jahr erscheinen. Der bisher unter dem Namen Empire laufende Titel soll laut neuesten Gerüchten aber im Verkauf den Namen Origins ...