Assassin's Creed: Origins - Bayek läuft durch Glitch wie ein Anime-Ninja

Wir wussten es doch alle, Bayek ist gar kein Medjai, tief in seinem Herzen ist er ein Ninja! Diesbezüglich ist nun der entsprechende Beweis aufgetaucht, aber seht am besten selbst.

Wir haben sie sicherlich alle schon einmal gesehen, wenn auch möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen. Diese ganz besondere Laufart, die sich wohl am ehesten von den sogenannten Airplane Armes ableiten lässt. Hier werden die Arme beim Laufen vom Körper weggehalten, wie bei einem Flugzeug eben. Anime-Figuren wie Naruto halten ihre Arme beim Laufen in einer ähnlichen Weise stets nach hinten. Doch warum ist das so?

Die Meinungen im Internet gehen diesbezüglich weit auseinander und man nimmt an, dass dies lediglich auf eine porträtierte Darstellung der Ninja zurückzuführen sei. Obgleich der "Ninja Run" eigentlich eine andere Laufart voraussetzt, mit einem Arm vor dem Körper haltend. Beispielsweise sollen die Samurai eine ähnliche Eigenart beim Laufen aufweisen, die dabei stets eine Hand auf das mitgeführte Katana hielten.

Die Webseite wikiHow schreibt zu den Anime-Ninjas wie Naruto:

"Sie haben jahrelang trainiert, um ihre Beine so zu stärken, dass sie ihre Arme nicht benötigen."

Hier findet ihr sogar noch eine detaillierte Anleitung, wie ihr am einfachsten eine solche Haltung beim Laufen einnehmen könnt. Wieder andere erklären es sich mit einem reduzierten Luftwiderstand, um in dieser Haltung schneller Laufen zu können. Eine weitere Theorie stützt sich auf eher modernere Kampftaktiken und schließt eine verringerte Angriffsfläche für Waffen aus der Haltung.

Bayek als Anime-Ninja?

Vielleicht entspringt es wirklich nur der entsprechenden Porträtierung, allerdings wirken alle Theorien recht durchdacht. Nun kam es zu einer bemerkenswerten Sichtung. Denn auch Bayek aus Assassin's Creed Origins kann in diesem Stil laufen. Das kommt scheinbar nur durch einen Glitch zustande, allerdings müssen wir hier direkt an die notorischen Anime-Figuren denken. Nachfolgend möchten wir euch nicht vorenthalten, wie Bayeks Transformation zum Anime-Ninja ausschaut.

