Assassin's Creed: Origins - Alptraum- und Horde-Modus kommen im Dezember

Im Dezember wird Ubisoft neue Inhalte für das Action-Adventure Assasassin's Creed: Origins liefern. Dazu gehören unter anderem ein härterer Schwierigkeitsgrad sowie ein neuer Hordenmodus, um gegen endlose Wellen an Gegnern zu kämpfen.

Im Dezember gibt es für alle Spieler von Assassin's Creed: Origins Nachschub in Form des neuen Schwierigkeitsgrads "Alptraum". Dieser richtet sich, wie der Name schon verraten dürfte, an alle Hobby-Assassinen, für die der Titel auf "schwer" noch keine Herausforderung geboten hat. Hier können Gegner nicht nur deutlich mehr Schaden einstecken, sondern teilen auch härter aus.

Weiterhin bekommt es Protagonist Bayek nun auch in Low-Level-Gebieten mit Feinden auf seiner Stufe zu tun. Sollte euch dieses Feature nicht passen, könnt ihr es ohne Probleme wieder deaktivieren.

Gefreut werden darf sich zudem auf einen neuen Hordenmodus, der mit einer entsprechenden Quest im Gepäck daherkommt und für Spieler ab Stufe 32 empfohlen wird. Möchtet ihr euch also gerne gepflegt prügeln, könnt ihr in der Arena von Kyrene gegen endlose Gegner-Wellen antreten. Außerdem steht mit der Kriegsgöttin Sachmet nun auch das dritte und damit letzte Mitglied des Trios für den Kampf bereit. Solltet ihr Sobek und Anubis noch nicht besiegt haben, könnt ihr dies ebenfalls im Dezember nachholen.

Albtraummodus: Ein neuer Schwierigkeitsgrad namens „Albtraum" wird hinzugefügt. Eure Gegner können mehr Schaden einstecken und werden gefährlicher.

Gegner-Skalierung: Auf mehrfache Anfrage haben wir eine Option zur Gegner-Skalierung hinzugefügt. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Gegner mit einer geringeren Stufe automatisch an die Stufe des Spielers angeglichen.

Die Gegenstände aus dem „Albtraum"- und „Erste-Zivilisation"-Paket sind in Heka-Truhen verfügbar.

Eine neue Quest zur Einführung des Hordenmodus . Mit der Quest „Hier kommt ein neuer Herausforderer" wird der neue Hordenmodus eingeführt, der eure sehnlichsten Kriegerwünsche erfüllt. Ihr könnt euer Können in der Arena von Kyrene gegen endlose Wellen von Gegnern auf die Probe stellen. Wir empfehlen dafür mindestens Stufe 32.

Prüfungen der Götter

In diesem Monat haben die Spieler die Gelegenheit, gegen das letzte Mitglied unseres Göttertrios zu kämpfen, und zwar gegen die Göttin des Krieges höchstpersönlich: Sachmet. Seid ihr bereit, es mit der wildesten Jägerin des Alten Ägypten aufzunehmen?

Die Triade erwartet euch

Aber das ist noch nicht das Ende. Im November haben viele von euch bewiesen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, als sie Anubis und Sobek während der ersten beiden Prüfungen der Götter besiegt haben. Wir wissen, dass damals nicht alle die Chance hatten, gegen diese beiden Götter anzutreten, aber keine Angst, jetzt bekommt ihr eine neue Gelegenheit. Die Spieler haben die Chance, sich mit allen drei Göttern zu messen.

Updates des Shops im Spiel

Gladiatoren-Paket - 12. Dezember: Dieses Paket enthält die „Spanierrüstung", den Schild „Palladium", das Schwert „Hercules' Gladius", die schwere Klingenwaffe „Labrys" und den Speer „Griff des Neptun".

Exzentriker-Paket - 26. Dezember: Das Exzentriker-Paket enthält ein Reittier und vier Waffen. Mehr Informationen werden in Kürze bekanntgegeben, aber bis dahin gibt es hier noch einen kleinen Hinweis: Dieses Paket passt bestens zur Montur „Badehaustuch".

