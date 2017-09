Assassin's Creed: Origins - 27 Zentimeter hohe Aya-Figur exklusiv bei Amazon vorbestellbar

Assassin's Creed-Fans können im Vorfeld der Veröffentlichung von Assassin's Creed: Origins exklusiv bei Amazon die 27 Zentimeter hohe Figur von Aya für 60 Euro erwerben.

In wenigen Wochen erscheint das Action-Adventure Assassin's Creed: Origins für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat Ubisoft nun angekündigt, dass die Figur von Aya, die ein Teil der Ubicollectibles-Sammlung ist, ab dem 12. Oktober zu erwerben sein wird. Schon jetzt könnt ihr die Figur bei Amazon für rund 60 Euro vorbestellen.

Assassin's Creed Origins - Aya Figur

In Assassin's Creed: Origins schlüpft ihr in die Rolle von Held Bayek, allerdings wird es mit Aya, der Ehefrau von Bayek, noch einen zweiten spielbaren Charakter geben. In manchen Situation wird Aya der Hauptcharakter sein, die meiste Zeit über lenkt ihr allerdings Bayek. Die 27 Zentimeter hohe Figur zeigt Aya in Kampfhaltung und mit zwei Klingen bewaffnet.

"Während ihrer Jugend verschlug es sie nach Siwa, wo sie Bayek kennenlernte. Obwohl sie selbst kein Medjay ist, schloss sie sich Bayeks Sache an, als sie ihn heiratete. Die Figur kann mit der von Bayek zu einem einzigartigen Assassin´s Creed Origins-Diorama zusammengesetzt werden", so Ubisoft.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

