Assassin's Creed Odyssey - Zahlreiche neue Bilder geleakt

Nach und nach gelangen immer neue Informationen und Details zu Assassin's Creed Odyssey an die Öffentlichkeit. Nun sind insgesamt 17 weitere Bilder zu dem Action-Adventure im Internet aufgetaucht, die Ubisoft sicherlich erst im Rahmen der morgigen E3-Pressekonferenz veröffentlichen wollte. Die Ubisoft-Präsentation wird am 11. Juni um 22 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Die Screenshots findet ihr oberhalb dieser Meldung in unserer Galerie.

"Übernimm die Kontrolle über dein Schicksal und schreibe deine eigene epische Odyssee, indem du reist, um ein legendärer spartanischer Held zu werden. Erlebe unglaubliche Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Zurückgewiesen von deiner Familie, musst du dich auf ein Abenteuer vom verstoßenen Söldner zum legendären spartanischen Helden begeben, um die Wahrheit über deine Vergangenheit aufzudecken", so die geleakte Produktbeschreibung des Titels.