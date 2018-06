Assassin's Creed Odyssey - Neue Infos geleakt, erstes Bild aufgetaucht

Im PlayStation Store sind vorab brandneue Informationen zu Assassin's Creed Odyssey aufgetaucht. Ein erstes Bild deutet zudem darauf hin, dass Origins-Protagonist Bayek keine Rolle spielen wird.

Die E3 2018-Leaks werden munter fortgesetzt: Im PlayStation Store wurden vorab neue Informationen zu Assassin's Creed Odyssey dargestellt, die eigentlich erst im Laufe der kommenden Tage bekanntgegeben werden sollten.

Assassin's Creed Odyssey Offiziell angekündigt, erster Teaser

Willkommen in Sparta

Der folgende Test wurde Besitzern von Assassin's Creed Origins für kurze Zeit angezeigt:

„Übernimm die Kontrolle über dein Schicksal und schreibe deine eigene Odyssee, während du auf Reisen bist, um ein legendärer spartanischer Held zu werden. Erleben unglaubliche Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Verstoßen von deiner Familie, musst du in ein Abenteuer einsteigen, das vom ausgestoßenen Söldner zum legendären spartanischen Helden reicht, um die Wahrheit über deine Vergangenheit aufzudecken.“

Bye, Bye, Bayek

Fans befürchten anhand der Beschreibung, dass es sich um ein Prequel zu Assassin's Creed Origins und nicht um einen direkten Nachfolger handelt. Damit dürfte auch Bayek keine Rolle mehr spielen. Zudem klinge der Text so, als sei Assassin's Creed Odyssey ein lineareres, auf Storytelling fokussierter Ableger.

Mehr Informationen wird es sehr wahrscheinlich auf der Ubisoft-Pressekonferenz geben, die am Montag stattfindet. Wir werden den Titel am Donnerstag spielen können. Die ersten Eindrücke liefern wir euch somit am Freitag.

Noch mehr Infos gibt es auf unserer großen E3-Seite.