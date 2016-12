Es sollte den älteren Titel Assassin's Creed II auffrischen -verwandelte es aber in ein Desaster. Wir zeigen euch, wie mies der Titel für die Xbox One geworden ist.

Remastered-Versionen sind super, wie uns zuletzt Activision mit Call of Duty zeigte. Doch was man sich bei dem Remastered von Assassin's Creed II gedacht hat, versteht man wahrscheinlich nicht einmal selber. Anstatt ein völlig neues HD-Feeling aufkommen zu lassen, greift sich der Spieler mehr an den Kopf als euer letzter Friseur. Doch was ist schiefgelaufen?

Das Bild oberhalb der News-Meldung zeigt eine Szene aus dem Remastered gegen dieselbe Szene aus dem Original. Letzteres ist ein wenig schwammiger und dunkler, während die neue Version heller und knackiger aussieht - so weit, so gut. Doch was um alles in der Welt ist mit dem NPC im Hintergrund passiert? Entweder hat man sich bei der Überarbeitung an einer gescheiterten Schönheits-OP orientiert, oder der Promille-Wert bei dem Designer war höher als bei einem Russen um halb 10 in der Früh, der sich seine zweite Flasche Vodka zum Frühstück gönnt.

Der Witz des Jahres im Video

Darüber hinaus sehen die Animationen deutlich schlechter und alberner aus, während einzig die Texturen eine Spur frischer ausfallen. Wie gewaltig und lustig der Unterschied ist, zeigen uns die Kollegen von Polygon in ihrem Video.

