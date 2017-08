Artifact - Große Skepsis: Valve kündigt DOTA-Online-Kartenspiel an

Bereits im Vorfeld hatte Spielentwickler Valve angekündigt, dass man intern an neuen Projekten arbeitet – nun lichtet sich der geheimnisvolle Nebel und gemeinsam mit einem kleinen Teaser-Video wurde das Kartenspiel Artifact angekündigt, welches auf der erfolgreichen MOBA "DOTA" basiert.

Artifact heißt das Kartenspiel, welches sich in die Reihen unzähliger Online-Cardgames einreiht, die seit geraumer Zeit aus dem Boden schießen. Schon Gwent hat es vorgemacht hat und präsentiert sich als Kartenadaption der beliebten Witcher-Reihe, welches sich aktuell in der Beta-Phase befindet – nun soll auch Artifact an dieser Stelle ansetzen und will eine Kombination aus der MOBA DOTA und dem Kartenspiel-Genre repräsentieren. Auf Reddit fasste der User "0x38E" Informationen zusammen, die aus dem Day9-Stream stammen sollen und Artifact in seinen Grundzügen charakterisieren:

Es gibt drei Spielbretter, wobei jedes Brett eine Lane repräsentiert

Man kontrolliert fünf Helden (wie in DOTA)

Man kann Items ausrüsten, die man mit Gold gekauft hat

Es gibt Creeps, die jede Runde spawnen

Man wird Kreaturkarten spielen können

Manche Karten betreffen eine Lane und können einen andauernden Effekt haben

Jeder Held hat Fähigkeiten, die seinem DOTA-Counterpart entsprechen.

Valve-Fans sind erschüttert

Ganz interessant ist es, wenn man in die Kommentare des kurzen Teaser-Videos schaut, welches wir euch unter diesem Beitrag verlinkt haben. Zum Zeitpunkt 16:09 hat das Video 1.731 Likes und 8.888 Dislikes und auch die Nutzer sprechen eine vernichtende Sprache. „Half-Life 3 ist dafür gestorben“ kommentiert beispielsweise ein User, aber wer weiß, vielleicht schafft es Valve in Zukunft noch mit interessanten Details zu überzeugen – bis zum Release im Jahr 2018 vergeht schließlich noch ein wenig Zeit.

