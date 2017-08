Arms - Nintendo teasert neuen Kämpfer an

Nintendo teasert einen neuen Kämpfer an, der in Zukunft die Schlachtfelder von ARMS betreten wird. Es gibt noch keine genauen Bilder, allerdings ein paar Anhaltspunkte seitens Nintendo.

Erst kürzlich berichteten wir über das Update 1.1.0, das zum Prügelspaß aus dem Hause Nintendo veröffentlicht wurde. Der Patch bezog sich auf die Spielbalance. Diverse Kämpfer wurden angepasst, um ein ausgeglichenes Spiel zu gewährleisten. Alle Info dazu hier:

Doch ARMS wird bereits in naher Zukunft weitere Neuerungen erhalten und zwar in Form eines neuen Kämpfers. Die Entwickler haben via Twitter bekanntgegeben, dass das neue Update sehr umfangreich ausfallen wird. Die Spieler dürfen sich also auf eine neue Stage freuen, während mehrere Arms hinzugefügt werden. Insgesamt soll das Update taktischen Tiefe gewährleisten. Genaue Details zum Update gibt es leider noch nicht.

Die Nachricht mit dem neuen Kämpfer wurde über den japanischen Twitter-Account von Nintendo kommuniziert, der die Silhouette der Gestalt erahnen lässt. Witzigerweise erhaltet ihr jedoch kein genaues Bild. Demnach ist der Tweet als kleiner Teaser zu verstehen.

