Arms - Mehr Charaktere kommen zum Release

Bislang sind zum Kampfspiel Arms nur fünf Charaktere bekannt. Zum Release des Titels soll es aber zahlreiche weitere Helden geben. Das Game soll im Frühjahr exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Eines der spannendsten neuen Exklusivtitel für die Nintendo Switch dürfte mit Sicherheit Arms sein. In dem Kampfspiel übernehmen wir die Kontrolle von zahlreichen Helden, deren Fäuste in guter alter Rayman-Manier losgeschossen werden können.

Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten und kann seine Fäuste unterschiedlich anpassen, um noch mehr Angriffstechniken einzubauen. Die Varietät ist derzeit aber noch nicht sonderlich gegeben, denn bislang sind lediglich fünf unterschiedliche Helden bekannt.

Mehr Charaktere mit mehr Armen

Die Entwickler von Nintendo haben nun bestätigt, dass es deutlich mehr als nur fünf Helden in Arms geben wird. Pünktlich zum Release des Titels soll es viel mehr Charaktere geben, zwischen denen die Spieler wählen können.

Es soll mehr Charaktere mit mehr Arm-Typen geben, so die offizielle Aussage. Was derzeit vorhanden ist sei lediglich ein Teil dessen, was in der Vollversion enthalten sein wird. Nintendo will bis zum Release immer mehr Helden vorstellen.

