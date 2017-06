Arms - Alle Spielmodi enthüllt

In der aktuellen Nintendo Direct wurden alle Spielmodi im Kampfspiel ARMS enthüllt. Neben einem kompetitiven Ranked-Modus soll es verschiedene Party- und Versus-Modi geben. Im lokalen Multiplayer können bis zu zwanzig Spieler zusammen zocken.

Die aktuelle Nintendo Direct sorgte für die Enthüllung aller Spielmodi in ARMS. Entwickler und Publisher Nintendo stellte zahlreiche kompetitive und für Gelegenheitsspielchen gedachte Modi vor, die alleine oder mit Freunden auf der Nintendo Switch gespielt werden können.

Nintendo teilt die Modi im ARMS-Hauptmenü folgendermaßen auf: Grand Prix, Versus, Party Match und Ranked Match. Jede Kategorie verfügt über eine Unterkategorie, in der gegebenenfalls aus weiteren Modi gewählt werden kann. Mit dem Spielen eines Modi sammelt ihr eine Ingame-Währung, die ihr für neue Arme und Ausrüstung aufwenden könnt.

Das sind die ARMS-Spielmodi

Beim Grand Prix müsst ihr zehn verschiedene Gegner in zehn unterschiedlichen Modi hintereinander besiegen. Gewinnt das finale Match und lasst euch zum Sieger des Grand Prix krönen.

In Versus kann in verschiedenen Modi angetreten werden:

Fight: Im Kampf werden verschiedene Items gedropt, die von den Spielern aufgenommen und taktisch klug eingesetzt werden können.

Team Fight: In 2-on-2-Teamfights treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Die Spieler können sich auch innerhalb des Teams gegenseitig angreifen.

V-Ball: Eine Umsetzung klassischen Volleyballs. Spieler müssen einen explosiven Ball über das Netz in die gegnerische Hälfte schlagen, der Ball explodiert bei zu starkem Aufprall.

Hoops: Eine Umsetzung von Basketball. Der Spieler muss den Gegner greifen und anschließend ins Netz bringen.

Skillshot: Die beiden Spieler müssen so viele Objekte wie möglich zerstören und dabei Punkte sammeln. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

1-on-100: Spieler müssen 100 KI-Gegner so schnell wie möglich besiegen.

ARMS Test & Training: Das Testgelände ermöglicht euch, Fähigkeiten, Arme und mehr auszuprobieren.

Beim Party Match verbindet ihr euch über das Internet mit anderen Spielern. Bis zu zehn Spieler können in einer Lobby landen und treten durch eine automatische Teameinteilung gegeneinander an. Im lokalen Modus können bis zu zwanzig Spieler gleichzeitig miteinander verbunden sein.

Im Ranked Match tretet ihr gegen Mitspieler aus aller Welt an. Gewinnt ihr das Spiel, erhaltet ihr Rangpunkte und könnt so euren Prestige steigern. Verliert ihr das Spiel, verliert ihr Punkte und könnt so wieder im Rang absteigen.

Ihr könnt ARMS hier vorbestellen.*

Seitenauswahl

Infos zu Arms