ARMA 4 - DayZ-Macher Bohemia kündigt bald neues Spiel an, ARMA-Nachfolger möglich?

Bohemia Interactive bastelt seit geraumer Zeit an einem neuen Titel. Das Spiel soll schon in Kürze vorgestellt werden. Könnte es sich hierbei möglicherweise um ARMA 4 handeln?

Bohemia Interactive hat nun offiziell bestätigt, dass sich ein neues Spiel in Produktion der ARMA-Entwicklerschmiede befindet. Es wird am 11. Juni 2018 offiziell vorgestellt. Unklar ist bislang, um was für einen Titel es sich hierbei handeln könnte. Womöglich arbeiten sie schon an einem Nachfolger zu ARMA 3? Aber wie wahrscheinlich ist ein ARMA 4?

ARMA 4 gut möglich

Insgesamt dreht sich im Hause Bohemia Interactive viel um jene Militärsimulation, die dem Studio mitunter einen hohen Grad an Bekanntheit verleihen konnte. Selbst Operation Flashpoint und DayZ hatten diese realistischen Einflüsse, die sich in der gesamten Firmenphilosophie widerspiegeln. ARMA 3 verfügt heutzutage immer noch über eine gewaltige, aktive Community. Im Grunde wäre es da nur logisch, eines Tages mit ARMA 4 aufzutrumpfen.

Doch die Tatsache, dass es sich bei der kommenden Ankündigung um ein Titel für die Xbox handeln soll, wirft weitere Fragen auf. Das Spiel soll nämlich ein "exklusives Xbox One-Spiel" werden. Es wird in der kommenden Ausgabe von Inside Xbox vorgestellt und verfügt über die Unreal Engine 4. Bohemia wird ein ARMA 4 sicherlich nicht nur ausschließlich für die Xbox One veröffentlichen wollen. Also könnte die wartende Community hier vorerst enttäuscht werden. Womöglich handelt es sich aber auch nur um eine zeitbegrenzte Xbox-Exklusivität? Das wäre auch nicht unüblich und somit wäre ARMA 4 keinesfalls ausgeschlossen.

DayZ Chef-Entwickler verlässt das Projekt

Vielleicht handelt es sich auch um eine neue Marke mit Schwerpunkt auf einer professionellen Kriegssimulation. Nachfolgend haben wir den ersten Screenshot zum Tiel eingebunden. Wir informieren euch rechtzeitig, um was für einen Titel es sich handelt!