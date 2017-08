ARK: Survival Evolved - Zusammenfassung aller kommenden Inhalte

Studio Wildcard äußerte sich auf der gamescom 2017 zu den kommenden Inhalten für das Aufbau-Survival-Spiel ARK: Survival Evolved. Unter anderem kündigten die Entwickler zwei weitere DLCs an und sprachen über die zukünftige Entwicklung des Spiels.

Nach zwei Jahren als Early-Access-Titel wird ARK: Survival Evolved in wenigen Tagen seinen Launch als vollwertiges Spiel feiern. Dann erscheint das Open World-Game nicht nur offiziell für den PC, sondern auch für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4.

Auf ein Crossplay zwischen den einzelnen Plattformen müsst ihr jedoch leider noch verzichten, da Sony dem bisher nicht zustimmen möchte. Die Entwickler möchten jedoch dran bleiben und streben eine langfristige Umsetzung an. Ebenso sollen neue Maps, Kreaturen, Items und Story-Elemente nicht vernachlässigt werden, um ARK: Survival Evolved auch nach Release der physischen und digitalen Version für euch auszubauen und euch zum Spielen zu motivieren.

Jedoch möchte man sich neben der Entwicklung der beiden angekündigten DLCs, neuer Expansion-Packs und Gameplay-Inhalte auch nach wie vor auf das Fixen von Bugs und Spielfehlern fokussieren, um das Spielerlebnis zu verbessern. Mit dem offiziellen Launch des Spiels werden dann sogar noch zwei weitere Kreaturen ins Spiel finden: ein Phönix für flammende Kämpfe und ein Otter als putziger Begleiter.

Ragnarok: Die neue Map mit neuen Inhalten

Am Release-Tag wird sogleich ein Update für die Xbox One- und PlayStation 4-Version des Spiels zur Verfügung stehen, das euch die neue Map Ragnarok auf die Konsole bringt. Damit wird die Kartenfläche im Südwesten um insgesamt 25 Prozent vergrößert und bringt euch viele neue Landschaftsformen wie große Inseln, Tempelruinen, eine Meteoreinschlagstelle und Höhlen, die ihr unter Wasser erkunden könnt. Auch ein Greif, als neue zähmbare Kreatur, wird euch mit Ragnarok bereitgestellt.

Die Collector's Edition und der OST

Mit Veröffentlichung des Spiels erscheint selbstverständlich auch eine Collector's Edition, die einen Season Pass für alle drei bisher geplanten DLCs enthält und ein in Leder gebundenes Entdecker-Notizbuch mit Einträgen zu allen Kreaturen aus ARK: Survival Evolved. In der schicken Kiste in Holzoptik findet ihr außerdem eine ARK-Halskette, eine Karte der Spiel-Insel und ein Poster des Entwicklerteams. Daneben steht nun auch der Original-Soundtrack, der in den Abbey Road Studios aufgenommen wurde, zur Vorbestellung bereit.

ARK: Survival Evolved und alle dazugehörigen Editionen werden weltweit als physische und digitale Version am 29. August 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Wann genau die beiden weiteren geplanten DLCs erscheinen werden ist noch nicht klar, auch zu den darin enthaltenen Neuerungen wollten sich die Entwickler noch nicht äußern. Bis wir dahingehend Neuigkeiten für euch haben, könnt ihr euch jedoch gerne den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel unter diesen Zeilen ansehen.

