ARK: Survival Evolved - Wird auf Dauer wohl einen Nachfolger erhalten

Wie das Entwicklerstudio jetzt in einem Interview bestätigte, sei ein Nachfolger zu ARK: Survival Evolved definitiv etwas, worüber das Team nachdenke. Vorher stünden jedoch noch mindestens zwei Erweiterungen in den Startlöchern.

Das Survival-Game ARK: Survival Evolved von den Entwicklern des Studio Wildcard gehört seit der Early Access-Phase zu den beliebtesten Titeln innerhalb des Genres. Die einsame Insel voller Dinosaurier gepaar mit Crafting und allerlei Erkundungsmöglichkeiten überzeugte offenbar so sehr, dass auch Konsolenumsetzungen und zusätzliche Erweiterungen veröffentlicht wurden.

ARK 2 wäre ein logischer Schritt

Doch wie sieht es eigentlich nach den Erweiterungen aus? Könnte es gar einen Nachfolger im Stile von ARK 2 geben? Laut Co-Creative Director Jesse Rapczak sei dies mehr als denkbar. Im Interview mit DualShockers teilte er mit, dass aktuell zwar nicht an einem Nachfolger gearbeitet werde, aber bei ARK: Survival Evolved handle es sich um das erste Spiel, das erfolgreich genug sei, um einen Nachfolger auf den Markt zu bringen.

“Ich denke, wissen Sie, nach dem Ende [von ARK: Survival Evolved], im Laufe des nächsten Jahres oder in zwei Jahren, braucht ARK irgendwann einen Nachfolger. Es wird definitiv in unseren Köpfen sein, wenn es an der Zeit für so etwas ist."

Vorerst Fokus auf Erweiterungen

Die Argumentation klingt mehr als logisch und wirklich überraschend dürfte diese Aussage nicht sein. Aktuell ist das Team jedoch noch mit der Erweiterung Aberration beschäftigt, die noch in diesem Monat erscheinen soll. Auch eine weitere Expansion befindet sich bereits in der Pre-Production-Phase. Sicherlich hängt ein ARK 2 auch vom Erfolg der Erweiterungen ab, die einen Einblick in das Interesse seitens der Community geben.

Ideen habe das Team laut Rapczak noch genug und werde viele davon in die nächsten beiden Erweiterungen einfließen lassen. Wir dürfen gespannt sein, was danach kommen könnte.

