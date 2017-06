ARK: Survival Evolved - Umfangreiches Update liefert viele neue Inhalte

Mit dem neuesten Update für ARK: Survival Evolved wurden einige größere Neuerungen ins Spiel gebracht. Es erwarten euch eine neue craftbare Waffe, die Unterwasser nutzbare Harpoon Gun, und ein gasbetriebenes Motorboot als neuer fahrbarer Untersatz. Außerdem gibt es nun fünf weitere Dinosaurier in der Welt zu entdecken. Wie alle anderen Tiere, könnt ihr diese auch nach Belieben jagen oder zähmen.

Neben den anderen neuen Features erhaltet ihr nun auch die Gelegenheit in ARK: Survial Evolved euren natürlichen Bedürfnissen auf einer richtigen Toilette nachzugehen. Wenn euer Charakter das Klosett benutzt, erhält dieser sogar noch einen Refreshing-Bonus und kann sich damit zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen.

Der Vulkan, der sich etwa in der Mitte der Island-Karte von ARK: Survival Evolved befindet, steht kurz vor der Eruption. ...

Welche weiteren Änderungen, Überarbeitungen und Optimierungen vorgenommen wurden, könnt ihr in den Patch Notes unterhalb dieser News nachlesen und euch den dazugehörigen Update-Trailer ansehen. Bisher ist das neue Update jedoch nur für die PC-Spieler verfügbar, für PlayStation 4 und Xbox One wurde der Patch noch nicht veröffentlicht.

