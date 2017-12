ARK: Survival Evolved - Entwickler vergibt 2000 US-Dollar für ersten Kill des Aberration Endbosses

Die Entwickler von ARK: Survival Evolved haben vor wenigen Tagen die Erweiterung Abberation veröffentlicht. Der Release bringt neue Lategame-Inhalte und die eine oder andere Herausforderung in das Dino-Survival-Spiel.

Auch ein besonderer Endgegner hat es ins Spiel geschafft - der Alpha Aberration Endboss!

Die Mannen von Studio Wildcard haben nun ein kleines Special via Twitter für euch. Der erste Spieler, der diesen Endboss auf einem offiziellen Aberration-Server besiegt und das als Videobeweis festhält, erhält von den Entwicklern eine saftige Belohnung von 2000 US-Dollar.

We're awarding $2000 to the first person who provides video proof of them defeating the Alpha Aberration Endboss on an Official Aberration server! Tweet us your video! #playARK pic.twitter.com/XNjgC7tgua