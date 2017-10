ARK Park - Release des VR-Spin-offs im Dezember bestätigt

Das PlayStation VR-Spiel ARK Park soll noch in diesem Dezember veröffentlicht werden. Dabei erlebt ihr die Welt von ARK: Survival Evolved im Stile von Jurassic Park - Katastrophen inklusive.

Mit ARK Park soll ein Ableger des bekannten Survival-Games ARK: Survival Evolved veröffentlicht werden. Dabei gilt es jedoch nicht eine Welt zu gestalten, sondern einen Dinosaurierpark in der Virtuellen Realität zu erleben. Das Spiel erinnert dabei sehr an die Geschichte von Jurassic Park. Auch beim Entwicklerstudio handelt es sich um ein anderes, denn die Chinesen von Snail Games wurden mit dieser betraut.

Welcome to ARK Park

Bisher war nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll, doch das hat sich jetzt geändert. Wie Snail Games im Rahmen der Tokyo Game Show bestätigte, soll der Titel noch in diesem Jahr - genauer gesagt im Dezember - erscheinen. ARK Park soll zehn unterschiedliche Karten, Mechaniken zum Paaren von Dinosauriern, eine Art Crafting-System und einen Kampfmodus enthalten. Letzteres erinnert erneut sehr an Jurassic Park, denn auch in der Geschichte ist der Park erst wunderschön und wird von einer Minute zur anderen zu einer erlebbaren Katastrophe. So werdet ihr euch mit verschiedenen Waffen gegen die Urzeit-Tiere wehren und ihnen den Garaus machen können.

Dabei bietet das Spiel die Steuerung via PlayStation Move oder dem normalen Controller. Auf der Sprachenebene soll es eine englische, chinesische und japanische Synchronisation geben, die mit jeweiligen Untertiteln ausgestattet wird. Auch ein Online-Modus soll enthalten sein, bei dem ihr mit euren Freunden den Park erkunden und euch gegen die Dinosaurier wehren können sollt.

Das Spiel lässt sich ebenfalls schon bei Steam finden, doch ein Releasedatum für die PC-Version ist bisher noch nicht bekannt.

