ArcheAge - Entwicklerstudio entschuldigt sich mit kostenlosen Gegenständen

Oft genug schauen Spieler aus Europa neidisch auf Nordamerika oder Asien, weil dort Spiele, Patches, Updates oder sonstige Inhalte gerne mal früher in das Spiel implementiert werden - oder gar ganze Spiele vorerst dort erscheinen. Doch im aktuellen Fall des Fantasy-MMORPGs ArcheAge haben wir Europäer mal Glück: Das Update 3.0 "Revelation" war in Nordamerika zu Beginn der Implementierung von allerlei Problemen gezeichnet, sodass da der Spielbetrieb nicht wirklich reibunglos ablaufen konnte.

Um sich für diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, gibt es ein kostenloses Paket für alle Spieler, die sich vom 10. Dezember bis 22. Dezember im Spiel eingeloggt haben - auch hierzulande. Wer die anderen Pakete des Spiels kaufen mag, der findet diese auf der offiziellen Seite dazu. Highlight dieser Entschädigung sind die zwei Mounts, die inklusive sind und ihr euch eines der beiden unter dieser News im Video angucken könnt - das eine Tierchen für die Legacy-Spieler, das andere für die Fresh Start Servers. Viel Spaß!

