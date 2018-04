Aprilscherz - Microsoft kündigt neue Konsole für Erwachseneninhalte an

Microsoft hat am Osterwochenende eine brandneue Konsole angekündigt. Die Xbox One XXX sei für Erwachsene gedacht, die auf ihren Fernsehern anspruchsvolle Hochkultur erwarten. Die Hardware sei sogar in der Lage, Inhalte in einer 12K-Auflösung wiederzugeben.

Mit der Xbox One X war man bereits erfolgreich, nun will man das Konzept weiter ausbauen: Diesen Herbst werde man die brandneue Konsole Xbox One XXX veröffentlichen, gab Hersteller Microsoft auf seinem offiziellen Blog bekannt.

Bei der Xbox One XXX handle es sich um die „stärkste Konsole aller Zeiten“, betonte Manager Phil Spencer. Man wolle damit allen Gamern den Zugang zu einem „leistungsstarken und besonders potenten Gerät“ bieten.

Katja Krasavice wird zum First-Party-Entwickler

Damit spielt man auf einen wesentlichen Fokus der neuen Konsole an. Diese sei speziell für Erwachseneninhalte ausgelegt und in Deutschland somit erst ab 18 Jahren erhältlich:

„Mit der Xbox One XXX erlebst du deine Erwachseneninhalte auf eine innovative Art und Weise: Die Interaktivität mit dem eigenen Körper spielt eine große Rolle, denn deine Hand wird zum Controller! Genieße scharf geschossene Dokumentationen über die Anatomie des menschlichen Körpers und fühle die Power of XXX!“

So soll es wöchentlich ein exklusives Video von Katja Krasavice geben, mit der die „brandheiße Power“ der Konsole gezeigt werden könne. Damit wolle man allen Spielern Inhalte aus erster Hand bieten, die andere sei nämlich zu schwach.

Auflösung in 12K

Sämtliche Inhalte werden auf der Konsole in einer beeindruckenden 12K-Auflösung dargestellt. Jedes X stehe dabei für 4K, das man einfach zusammengerechnet und in eine neue Bezeichnung umgewandelt habe. Man denke derzeit darüber nach, zukünftig eine neue Konsole mit einer 400K-Auflösung zu bieten, die dann „Xbox One Xmal100“ heißen soll.

Kosten soll die neue Xbox One XXX übrigens genau 1 Euro. Man habe sich für den Preis entschieden, weil dieser reflektiere, wie viele nennenswerte First-Party-Titel es auf der regulären Xbox One gibt. Die Xbox One XXX wird am 6.9.2018 weltweit veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab dem 20. April möglich.