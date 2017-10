Apple - Aufgeblähte Akkus und explodierte Gehäuse beim iPhone 8 Plus

Derzeit tauchen einige Berichte im Netz auf, die Probleme mit dem iPhone 8 Plus aufzeigen. Die Akkus sollen nicht ganz sicher sein. Es kommt zu Ausdehnungen im Gehäuse, wodurch das Gehäuse sogar zum Platzen wird.

Vor wenigen Wochen fand die aktuelle Keynote zu Apples neuen Produkten statt. Darunter befand sich neben dem iPhone X auch das iPhone 8, das mitsamt seines großen Bruders, dem iPhone 8 Plus, produziert wird. Die Verkäufe sprechen für sich. Allerdings kam es jetzt zu bemerkenswerten Vorfällen.

Jüngst traten vereinzelte Problemen mit dem iPhone 8 Plus auf. Ein Bericht aus Taiwan hat hier Besorgnis erregt. Ein Smartphone-User hat das Gerät fünf Tage nach dem Kauf an das zugehörige Ladegerät angeschlossen, um den Akku wieder aufzuladen. Doch zur Verwunderung des Users dehnte sich scheinbar etwas im iPhone 8 Plus aus. Und das sogar so sehr, dass das Gehäuse nach außen aufbrach.

Explodierter Akku verursacht Hüllenbruch

Der User geht davon aus, dass es sich hierbei um den Akku handelt, der sich durch einen unerfindlichen Grund aufgebläht haben muss, wodurch das Gehäuse schließlich an struktureller Integrität verlor und nachgab. Laut Berichten verwende Apple Akkus von Amperex Technology Limited (ATL) und Samsung SDI für das Smartphone. Die Unternehmen seien für die bekannten Probleme mit dem Galaxy Note 7 verantwortlich gewesen. Hier kam es ebenfalls zu explodierten Akkus, wodurch die Geräte zurückgerufen wurden und ein Verkaufsstopp der notwendige Schritt war.

Apple hat das Gerät nun unter die Lupe genommen. Und es kam bereits zu multiplen Meldungen diesbezüglich, primär aus Japan und China. Einem Bericht aus Japan liegen sogar Fotos bei (siehe oben), die das aufgeplatzte Gehäuse aufzeigen. Laut Aussagen hätte der Käufer das iPhone 8 Plus so in der Packung vorgefunden. Inwiefern sich diese Berichte noch anhäufen, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.

Seitenauswahl

Apple - Hacker sollen Passwörter von 559 Millionen Kunden kennen Angeblich wurden eine halbe Milliarde Nutzerdaten von Apple gestohlen. Hacker erpressen den iPhone-Hersteller und fordern Geld für die Passwörter. Sollte Apple nicht zahlen, könnten ...