Anthem - Sony übernimmt Xbox-Gameplay, fügt PlayStation-Buttons ein

Sony hat den offiziellen Gameplay-Trailer zu Anthem vom Xbox-Kanal genommen und ihn bei sich hochgeladen. Dabei legte man auf etwas schlampige Art und Weise PlayStation-Buttons über die angezeigten Xbox-Buttons.

Das neue BioWare-Spiel Anthem wurde im Rahmen der E3 2017 bei Microsoft angekündigt - inklusive passendem Gameplay, das auf der neuen Konsole Xbox One X aufgezeichnet wurde.

Bei Sony war man von dieser Marketing-Kooperation offenbar wenig angetan und veröffentlichte das Xbox-exklusive Video kurzerhand zusätzlich auch auf dem eigenen Kanal - und bearbeitete das Material im Vorfeld.

Grafik, die es wohl nicht auf der PS4 gibt

Hin und wieder wurden im Original nämlich Xbox-Buttons angezeigt, die auf der PS4-Version natürlich nicht zu sehen sein werden. Deshalb wurden kurzerhand auf etwas schlampige Art und Weise die Xbox-Knöpfe mit PlayStation-Knöpfen ersetzt - dumm nur, dass man den Übergang recht deutlich sieht. Aus einem LB wurde so ein L1, aus einem RB ein R1.

Dass das Video nun auch bei Sony zu sehen ist, sorgt für herbe Kritik. Grund dafür ist, dass das Material auf der im Vergleich zur PS4 Pro deutlich leistungsstärkeren Xbox One X aufgenommen wurde. PS4-Besitzern wird hier also ein Spiel gezeigt, dass sie so nie zu spielen bekommen werden.

