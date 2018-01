Anthem - Release offiziell auf 2019 verschoben

Auch wenn EA das Spiel verschiebt, spricht man offiziell nicht von einer Verschiebung, obwohl man in einer Pressemitteilung sogar explizit erwähnt, dass man das Spiel verschiebt. Warum die Verschiebung keine Verschiebung, sondern eine Nicht-Verschiebung sein soll, ist unklar.

EA bestreitet sämtliche Berichte über Entwicklungsprobleme bei Anthem. Jason Schreier von Kotaku veröffentlichte kürzlich einen Artikel, in dem Mitarbeiter sich über Motivationsprobleme beklagen.

Als Grund nannte EA strategische Überlegungen. Man halte es für besser, wenn ein neues Franchise wie Anthem in einem ruhigeren Quartal erscheine als im hart umkämpften Herbst.

Anthem - BioWare kommentiert Fehlinformationen in Hinsicht auf den Schwierigkeitsgrad

PlayStation Plus - Mitgliedschaft für 12 Monate plus kostenlose Version Far Cry 4