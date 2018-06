Anthem - Offizielles Box Art veröffentlicht

Nach und nach dringen immer mehr Infos zu dem Onlinespiel Anthem an die Öffentlichkeit. Schließlich ist es nicht mehr allzu lange bis zur E3 in Los Angeles. Neben dem gestrigen Teaser-Trailer haben die Verantwortlichen nun außerdem das offizielle Box Art veröffentlichen, dass das Cover des Spiels zieren wird.

Nachdem Publisher Electronic Arts und Entwickler BioWare am gestrigen Freitag bereits einen Teaser-Trailer zu dem Shooter Anthem veröffentlicht haben, darf nun ein Blick auf ein neues Artwork geworfen werden. Dieses wird höchstwahrscheinlich als Cover die Verpackung des Spiels zieren. Mit anderen Worten: Solltet ihr planen den Titel im kommenden Jahr in Form der physischen Version zu erwerben, dann wird das Cover darauf so aussehen:

Dat Anthem key art 😮😍 pic.twitter.com/B4BXncQ0HJ — shinobi602 (@shinobi602) 1. Juni 2018

Anthem wird nach Dragon Age und Mass Effect den nächsten großen Titel des Entwicklers BioWare darstellen. Ursprünglich sollte der Shooter in diesem Jahr erscheinen, mittlerweile ist das Spiel mit März 2019 datiert worden und befindet sich derzeit für PS4, Xbox One sowie PC in der Entwicklung.

Im Rahmen der E3 2018 wird Electronic Arts Anthem aller Wahrscheinlichkeit nach genauer vorstellen. Wir erwarten zahlreiche neue Infos sowie einen frischen Trailer, der mehr von dem Gameplay des Shooters zeigt.

Alle bisher bekannten Infos zu Anthem findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

