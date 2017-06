Anthem - Neue Informationen zur Story

Aaryn Flynn, General Manager von BioWare, hat in einem Interview mit CBC Radio nun einige neue Informationen zum Hintergrund von Anthem preisgegeben. Dabei eröffnete Flynn, dass der narrative Inhalt des Online-Abenteuers eher den Universen von Star Wars oder Marvel ähnelt und weniger an das Action-Rollenspiel Mass Effect erinnern wird.

Auf der E3 2017 sorgte das Online-Action-RPG Anthem für großes Aufsehen. Mit dem anschließend veröffentlichten Trailer und einigen Minuten Gameplay wurde auch schon ein erster Einblick in das neue Spiel aus dem Hause BioWare gewährt. Allerdings wurden bisher nur wenige Informationen zum Story-Inhalt des Spiels bekannt gegeben.

Nun äußerte sich jedoch BioWares General Mangaer Aaryn Flynn ein wenig präziser zum Hintergrund des neuen Online-Shooters. So bezeichnete er das Genre, dem Anthem angehört, als Science-Fantasy und nennt Star Wars und das Marvel-Universum als Vergleichsbeispiele. Denn in Anthem und den von Flynn genannten Titeln geht es nicht um wissenschaftliche Fundierung, wie dies in der Science-Fiction-Reihe Mass Effect der Fall ist, sondern viel mehr um Geschehnisse, die teils unerklärlich sind.

Als Mitglieder einer Gruppe, genannt die Freelancers, bewegt ihr euch dabei auf einem fremden und weit entfernten Planeten, um die Menschheit zu beschützen und zu retten. Hierbei sollt ihr Freude an einer üppigen und exotischen Welt haben, die euch in ihren Bann zieht, ohne dabei hinterfragen zu müssen, auf welcher theoretischen Grundlage die Ereignisse basieren.

Anthem soll Ende 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Infos zu Anthem