Anthem - EA kündigt Trailer via Teaser an, Netz fühlt sich veralbert

EA veröffentlicht einen winzigen Mini-Teaser zu Anthem, der auf einen vollständigen Trailer zu Beginn der E3 2018 deutet. Die wartende Spielerschaft fühlt sich von EA und der Trailer-Politik ein wenig veralbert.

Alle Interessenten am neuen BioWare-Abenteuer Anthem erhalten schon bald Nachschub in Trailer-Form. EA hat jüngst einen Teaser auf dem offiziellen Twitter-Account von Anthem gepostet, der auf das Datum des vollständigen Trailers hinweist.

There is something waiting for us beyond the wall... https://t.co/J0lr4GQrYV pic.twitter.com/iFq4fJARsX — Anthem (@anthemgame) 1. Juni 2018

Trailer-Ankündigung für Trailer

Tatsächlich ist im Teaser-Trailer, der nur sechs Sekunden geht, nicht allzu viel zu sehen. Es ist, was es ist. Eine Ankündigung in Trailer-Form zu einem offiziellen Trailer. Das Informationshäppchen erbost die wartenden Spieler im Netz. Diese kritisieren derweil die Marketing-Politik von EA. Via Reddit schreibt der User weezermc78 beispielsweise:

"Verdammt, ich hasse diese "Trailer für einen Trailer"-Scheiße, die die Industrie in den letzten Jahren übernommen hat."

Und mit der Meinung ist er scheinbar nicht alleine. Bluefyreaccords ist beispielsweise genauso unzufrieden:

"Und natürlich die Ankündigung eines Trailers für einen Trailer. Die Hypekultur ist absolut zurückgeblieben."

Andere ergänzen den Satz "There is something waiting for us beyond the wall" witzigerweise mit Paywall. Nach Mass Effect: Andromeda wird Anthem der nächste Titel, der unter der Flagge von Publisher EA veröffentlicht wird. Am Ende kann man von der Vorgehensweise des Publishers halten, was man will. Fakt ist, der vollständige Trailer erscheint am 9. Juni 2018. Da die offizielle Pressekonferenz seitens EA zur E3 2018 bereits angekündigt wurde, handelt es sich hierbei im Grunde um eine doppelte Ankündigung.

Wie ist eure Meinung zu dem Thema "Trailer-Ankündigung als Teaser für einen Trailer"? Lasst diesbezüglich gerne einen Kommentar in der Kommentarsektion da und diskutiert mit uns.