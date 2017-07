Anthem - BioWare nutzt Maisfeld als Werbefläche

Offenbar sind für BioWare keine der konventionellen Werbeflächen gut genug, um das neue Action-Online-Rollenspiel Anthem angemessen zu bewerben. Deshalb entschied sich das kanadische Spieleentwicklungsunternehmen ein Maisfeld als innovative Form der Promotion zu nutzen.

Mit einem leicht humoristischen und ironischen Charakter erklären die BioWare-Mitarbeiter in einem nun veröffentlichten Video, dass es das Größte ist, was sie je getan haben und das höchstwahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in einem Maisfeld im kanadischen Edmonton findet ihr ab sofort einen Teaser zu dem neuen Action-Online-Abenteuer Anthem.

Was ist größer als ein Gebäude? Ein Feld.

So neu wie das Spiel ist, so neu soll auch die Art der Promotion für Anthem sein, meint BioWares Game-Director Jon Warner. Ohnehin sei die Welt bereits übersättigt mit Bannern und Plakatwänden. Gleichzeitig sah man in der Verwendung des gedeihenden Maisfeldes als Promotionsfläche eine schöne Metapher für das Wachstum des Spiels.

Mit dem von Neil Thompson, Art- und Animation-Director bei BioWare, entwickelten Design in der Hand, machte sich Feldbestizer Jesse Kraay auf und schuf mit seinem Fahrzeug das gigantische Anthem-Kunstwerk. Unter diesen Zeilen könnt ihr euch das Video zur Entstehung des Mais-Teasers noch einmal selbst in der Vogelperspektive ansehen und euch von dieser skurrilen Form der Werbung überzeugen.

