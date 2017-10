Anthem - Beta offiziell bestätigt

BioWare hat einen neuen Shooter in der Pipeline. Das Multiplayer-Erlebnis Anthem soll eine Beta bekommen, wie der zuständige Game Director nun verraten hat. Viele Infos gibt es jedoch noch nicht.

Anthem, ein neuer Multiplayer-Shooter, wurde auf der diesjährigen E3 offiziell seitens BioWare angekündigt. Doch die Ankündigung hinterließ einige Lücken und diverse Fragen kamen auf. Während der gamescom war erstmal Funktstille.

Doch nun hat sich der Game Director höchstselbst, Jonathan Warner, zu Wort gemeldet. Er wurde gefragt, ob es eine Beta zu Anthem geben würde. Und er antwortete schließlich auf die leicht provokante Aussage "Wenn das Spiel keine Beta wie ME:A erhält, gehe ich davon aus, dass es bereits tot im Wasser liegen wird", dass eine Beta veranstaltet wird.

Yeah we'll have a beta! #PrepareForAdventure — Jonathan Warner (@Bio_Warner) 27. September 2017

Innerhalb eines Subreddits zu Anthem versuchte er weitere Antworten zu geben. Ein Großteil der Aussagen bezieht sich aber darauf, dass er bis dato noch keine Aussage treffen kann.

So bleiben die Infos zum Datum der Beta und dem Umfang noch aus. Er gibt jedoch zu verstehen, dass es bis zur Beta noch ein weiter Weg sei. Wir rechnen frühestens im Herbst 2018 mit dem Release von Anthem, also werden sich die Interessenten noch ein wenig gedulden müssen. Der Titel soll dann für den PC, die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu Anthem

Anthem - Neue Bioware-IP und Gameplay-Material präsentiert Während der Pressekonferenz von Microsoft auf der E3 2017 gab es das neue Spiel aus dem Hause Bioware zu sehen. Satte sieben Minuten Gameplay präsentieren den Online-Multiplayer-Shooter von ...