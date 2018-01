Anno 1800 - Anmeldung für erste Testphase startet in Kürze

In der kommenden Woche können sich Anno-Veteranen für die Testphase von Anno 1800 bewerben. Allerdings solltet ihr ein aktives Mitglied von Anno-union.com sein, um mit eurem Feedback den Entwicklern unter die Arme zu greifen.

Im Rahmen der vergangenen gamescom 2017 haben Ubisoft und Blue Byte mit Anno 1800 den neuesten Teil der erfolgreichen und beliebten Strategiespielreihe angekündigt. Der Titel soll irgendwann im vierten Quartal 2018 erscheinen, im Vorfeld aber innerhalb mehrerer geschlossener Testphasen von der Community getestet werden. Denn im Rahmen der offiziellen Ankündigung hat Ubisoft verlauten lassen, dass das Feedback der Spieler einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung haben wird.

Anno 1800 Neuer Teil der Aufbaustrategie-Simulation angekündigt

Anmeldung für erste Testphase startet in Kürze

Nun hat der Publisher mitgeteilt, dass in wenigen Tagen Anmeldungen für die ersten geschlossenen Testphasen entgegengenommen werden. Als Voraussetzung solltet ihr ein aktives Mitglied der Community von anno-union.com sein und euch über ein Formular, das in der kommenden Woche zur Verfügung stehen wird, anmelden.

"Für die erste Testgruppe benötigen wir wahre Anno Experten, die sich in der Spielserie wie in Ihrer Westentasche auskennen und bereit sind, uns detaillierte Berichte und massenweise Daten zur Verfügung zu stellen. Wie von euch in der Vergangenheit vorgeschlagen, werden wir jedem in der Anno Union die Chance geben, sich in einem Bewerbungsformular für einen der Plätze zu bewerben", so Ubisoft.

Unklar ist bislang welche Inhalte Tester zu Gesicht bekommen werden und wie lange die Phase insgesamt laufen wird.