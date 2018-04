Anime - Wann erscheint Godzilla: Planet der Monster Teil 2 auf Netflix?

Falls ihr euch fragt, wann Godzilla: Planet der Monster Teil 2 auf Netflix erscheint, haben wir die ersten Anhaltspunkte für euch zusammengetragen. Wir erwarten mit einem ungefähren Erscheinungsdatum im Sommer 2018.

Bei Godzilla: Planet der Monster handelt es sich um einen Anime, in dem das namensgebende Monster (Gojira) erstmals in Anime-Form durch den Computer zum Leben erwacht. Die Toho-Studios und Polygon Pictures haben den ersten Teil bereits veröffentlicht und nun warten die hiesigen Netflix-Zuschauer auf Godzilla: Planet der Monster Part 2.

Godzilla: Planet der Monster Teil 2

Doch wann das Sequel des Godzilla-Franchises auf Netflix erscheint, lässt sich bisher nur erahnen. Fakt ist jedoch, Godzilla: Planet der Monster erschien am 17. November 2017 in Japan und hierzulande mussten die treuen Abonnenten des Video-Streaming-Dienstes Netflix auf den 17. Januar 2018 warten.

Das Erscheinungsdatum wurde für Japan bereits bestätigt. Der CGI-Anime wird in Japan bereits am 18. Mai 2018 fortgesetzt. Der Name des Films lautet Godzilla: City of the Edge of Battle. Hierzulande wird der Titel wohl Godzilla: Planet der Monster Teil 2 lauten, wie die Bezeichnung auf Netflix vermuten lässt. Wenn ein ähnliches Release-Muster zum Einsatz kommt, dann können wir im Juni oder Juli 2018 mit der Fortsetzung rechnen!

Es wurde bereits angekündigt, dass wir den notorischen MechaGodzilla zu Gesicht bekommen werden. Hierbei handelt es sich um eine mechanische Version des Urgetüms.

Ein Poster (unten eingebunden) zeigt die mechanische Variante, die ganz offensichtlich in den Kampf gegen den Feind der Menschheit geschickt wird. Inhaltlich geht es da weiter, wo Haruo und seine Kameraden am Ende von Teil 1 standen. Die sogenannte Godzilla Earth hat sich 20.000 Jahre in der Zukunft neuen Umständen angepasst. Und nun ist es an den überlebenden Menschen und ihren Nachfahren, den sogenannten Houtana, Godzilla den Kampf anzusagen. Alles dreht sich um das spezielle Nano-Metall, woraus eine geheime Waffe gegen Godzilla gebaut wurde, die jedoch niemals zum Einsatz kam.

Netflix Das gibt's neu im Mai 2018: Alle Filme, Serien und Dokus!

Godzilla: Planet der Monster Teil 3?

Der Godzilla-Anime soll übrigens eine Trilogie werden. Also dürfen wir uns ebenfalls auf Godzilla: Planet der Monster Teil 3 freuen. Möglicherweise wird dieser ein halbes Jahr später, im November oder Dezember 2018 in den japanischen Kinos anlaufen. So wäre mit einem weltweiten Netflix-Release im Januar oder Februar 2019 zu rechnen.

Hier geht es zu unserer spoilerfreien Meinung, warum sich ein Blick für Sci-Fi- und Anime-Fans definitiv lohnt:

Anime Neuer Godzilla-Anime entpuppt sich als Fest für Sci-Fi-Fans