Anime - Tokyo Ghoul-Realfilm wird diesen Monat im deutschen Kino gezeigt

Die Realfilm-Adaption von Tokyo Ghoul wird in den deutschen Kinos gezeigt. Neben dem offiziellen Trailer zum Live-Action-Film haben wir alle relevanten Infos zu den Kinovorführungen im Februrar.

Der Manga und Anime Tokyo Ghoul erscheint als Realfilm auch in Deutschland. Die Live-Action-Umsetzung soll bereits in Kürze in deutschen Kinos gezeigt werden. Im Detail ist der Anime-Publisher KAZÉ dafür verantwortlich. Die sogenannten KAZÉ Anime Nights umfassen neben anderen Anime-Filmen wie Detective Conan: ONE oder Fairy Tail: Phoenix Priestess auch den Realfilm zu Tokyo Ghoul.

Tokyo Ghoul-Live-Action in deutschen Kinos

Die KAZÉ Anime Nights starten im Februrar. Der Realfilm von Tokyo Ghoul wird mit deutschen Untertiteln im Kino laufen. Einen Ersteindruck erhaltet ihr im offiziellen Teaser-Trailer des Live-Action-Spektakels. Im Laufe des Jahres soll zudem eine Version mit deutscher Vertonung folgen. Der Film wird in über 130 Kinos in Deutschland und Österreich gezeigt. Tickets erhaltet ihr bei UCI, CinemaxX, CineStar, Cineplex, Kinopolis und in ausgewählten Kinos via Vorbestellung oder auch vor Ort.

Nachfolgend haben wir noch alle bestätigten Termine zu den einzelnen Filmen der KAZÉ Anime Nights für euch eingebunden. Mehr Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von KAZÉ.