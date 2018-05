Anime - Nach Dragon Ball Super kommt neue Serie Super Dragon Ball Heroes

Das Franchise rund um Dragon Ball wird wohl niemals aussterben. Die jüngste Meldung hat dies noch einmal untermauert. Ein neuer Anime namens Super Dragon Ball Heroes ist offiziell bestätigt.

Dragon Ball Super wird nicht der letzte Anime sein, den wir von dem Dragon Ball-Franchise gesehen haben werden. Die japanische Zeitschrift V-Jump hat eine neue Anime-Serie rund um Son Goku und seine Freunde angekündigt. Doch was anfänglich erst einmal recht super klingt, ist für die deutschsprachige Community womöglich vorerst nur halb so super. Denn Super Dragon Ball Heroes wird vorerst nur in Japan zu sehen sein.

Und auch inhaltlich ist es recht kurios. Die Serie soll scheinbar eines der kommenden Spiele-Releases bewerben - und zwar das Game Dragon Ball Heroes (Nintendo 3DS), von dem es mittlerweile mehrere Ableger gibt. Das erklärt womöglich die suspekte Figurenkonstellation in Super Dragon Ball Heroes. In Deutschland ist die Spielereihe nie erschienen. Deswegen könnte es sein, dass der Anime auch nur in Japan zu sehen sein wird.

Kuriose Konstellation

Besonders fragwürdig wird die inhaltliche Konstellation der Figuren bei näherer Betrachtung. So wird Super Saiyajin 4, Son Goku aus Dragon Ball GT, gegen den göttergleichen Goku (Super Saiyajin-Gott) aus Dragon Ball Super antreten. Und das passiert, obwohl die Geschichte von Dragon Ball GT in Dragon Ball Super stets außen vor gelassen wurde. Ein bemerkenswertes Crossover also.

Doch das ist noch lange nicht alles. Auch die Rahmenhandlung der Story erfordert einen genauen Blick. So soll Future Trunks und Future Mai in ein Gefängnis der Vergangenheit eingesperrt werden, das sich im Prison Planet, ein Konstrukt aus sieben Planeten und Zeitsträngen, befindet. Entkommen können sie nur mit Special Dragon Balls, die es in verschiedenen Zeitlinien zu finden gibt. Zu sehen sind unter anderem Goten, Gohan oder Cooler, der Bruder von Freezer. Aber werft am besten selbst einen Blick auf den Teaser-Trailer, den wir unterhalb eingebunden haben.

