Animal Crossing: Pocket Camp - Release-Termin bekannt

Nachdem Nintendo den Mobile-Ableger Animal Crossing: Pocket Camp bereits vor einige Zeit angekündigt hatte, folgte jetzt der offizielle Veröffentlichungstermin.

Ende Oktober hat Nintendo im Rahmen einer Direct-Ausgabe den neuen Mobile-Ableger namens Animal Crossing: Pocket Camp für iOS und Android angekündigt. Einen genauen Release-Termin gab es bisher jedoch nicht, es hieß lediglich, dass der Titel Ende November veröffentlicht werden soll.

Nun hat der japanische Konzern denn offiziellen Veröffentlichungstermin nachgeliefert. Demnach erscheint der neue Animal Crossing-Ableger am 22. November 2017. Ab diesem Datum könnt ihr den Titel kostenlos im Google Play Store oder in Apples App Store herunterladen. Finanziert wird das Spiel über optionale Mikrotransaktionen innerhalb des Spiels.

Kurz nach der Ankündigung durch Nintendo berichtete ein Nutzer auf Reddit, dass der Titel im australischen Google Play Store bereits erhältlich sei. Als Beweis veröffentlichte er einen Screenshot, auf dem zu erkennen ist, dass er sich den Titel bereits auf sein Smartphone lädt. Nintendo wollte das Spiel einem größeren Test unterziehn. Die Reaktionen der dortigen Spieler sind durchweg positiv ausgefallen und das Spiel soll erfolgreicher als Fire Emblem Heroes und Super Marion Run sein.

Have you heard the news? Animal Crossing: Pocket Camp will be coming to mobile devices worldwide on 11/22! #PocketCamp pic.twitter.com/jShJwDgnls — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20. November 2017

Maßnahmen zur Errichtung eines großartigen Zeltplatzes:

Deinen Campern Wünsche erfüllen

In den verschiedenen Erholungsgebieten triffst du auf Tiere, die deiner Hilfe bedürfen. Sie suchen Fische, Früchte oder andere Dinge für ihr Camping-Abenteuer. Bestimmt kannst du ihnen helfen!

Schon bei der Erkundung deiner neuen Umgebung wirst du Gelegenheit zum Angeln oder zur Obsternte haben. Vielleicht fallen dir genau die Sachen in die Hände, die sich dein neuester tierischer Freund so sehr wünscht! Wenn du sie ihm überreichst, wird er sich im Gegenzug bestimmt mit etwas Bau- und Bastelmaterial bedanken.

Einrichtung und Objekte bauen und basteln

Mit dem Material, das du für die Erfüllung der Wünsche deiner Camper erhältst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Einrichtungsgegenstände und Objekte bauen und basteln.

Dafür musst du nur deinen Katalog öffnen und eine Bestellung bei Björn aufgeben. Manchmal dauert es vielleicht ein wenig, aber früher oder später wirst du deine Bestellung in den Händen halten! Alles kein Problem!

Camper besuchen deinen Zeltplatz

Wenn du mit den Tieren plauderst, ihre Wünsche erfüllst und eure Freundschaft vertiefst, beauftragt dich vielleicht schon bald eines von ihnen mit der Beschaffung seiner liebsten Einrichtungsgegenstände. Gelingt dir dies, so wird es sich es nicht nehmen lassen, deinen Zeltplatz als Gast zu beehren!

Dein ganz persönlicher Zeltplatz!

Das Schönste an Animal Crossing: Pocket Camp ist, dass du einen Zeltplatz erschaffen kannst, der zu dir und deinem eigenen Stil passt!

Mit von dir gewählten Einrichtungsgegenständen und Objekten verleihst du deinem Zeltplatz einen ganz individuellen Look. Vielleicht magst du das traditionelle Camping-Leben mit Zelten und einer Feuerstelle… Vielleicht bevorzugst du einen modernen Platz, auf dem du Konzerte veranstalten kannst… Oder du liebst Jahrmärkte und hättest gern ein eigenes Karussell… Egal, wie du dich entscheidest, die Zukunft deines Zeltplatzes liegt allein in deinen Händen!

Seitenauswahl

Infos zu Animal Crossing: Pocket Camp