Animal Crossing: Pocket Camp - Neujahres-Event gestartet

Weihnachten liegt mittlerweile schon wieder hinter uns und das Jahr 2017 zählt nur noch wenige Tage. Während das Weihnachts-Event in dem kostenlos spielbaren Mobile-Titel Animal Crossing: Pocket Camp am gestrigen 26. Dezember zu Ende ging, haben die Verantwortlichen jetzt via Twitter bekannt gegeben, dass ab sofort das sogenannte Neujahres-Event startet.

Neujahres-Event gestartet

Neujahrsaktion gestartet! Stelle spezielle Items her und schalte durch die Erfüllung von Express-Jobs tolle neue Kleidung frei! #PocketCamp pic.twitter.com/7elZCIUHW9 — Animal Crossing DE (@AC_Melinda) 26. Dezember 2017

Um solche Items zu erhalten, müsst ihr Countdown-Amulette einsammeln, indem ihr bei Melinda die Express-Jobs erledigt, die Schaufelgrube besucht oder die Wünsche der Camper erfüllt. Weiterhin könnt ihr auch Kleidung mit Neujahresbezug freischalten.

Das Event wird bis zum 11. Januar 2018 um 06:59 Uhr stattfinden.