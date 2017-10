Animal Crossing: Pocket Camp - Mobile-Titel in Australien bereits verfügbar, APK-Datei veröffentlicht

Am heutigen Morgen hat Nintendo eine Direct-Präsentation zu der Mobile-Version von Animal Crossing veranstaltet. Wie wir bereits berichtet haben, nennt sich der kommende Mobile-Titel Animal Crossing: Pocket Camp und soll Ende November für iOS sowie Android erscheinen.

Auf der News-Aggregator-Webseite Reddit hat nun allerdings der User "Tropiux" einen Screenshots veröffentlicht, auf dem zu erkennen ist, dass sich dieser den Titel bereits auf sein Smartphone lädt. Ein anderer Reddit-Nutzer kommentiert dazu: "Ich habe mich gefragt, warum ich es schon herunterladen konnte, da es erst im November erscheinen soll."

Weiterhin schreibt dieser: "Es ist ziemlich spaßig, viel besser als ich bei einer Mobile-Version erwartet hätte." Passend zu dieser Meldung schreibt die Twitterseite "Nintendo Daily News", dass der Titel im australischen Google Play Store bereits heruntergeladen werden kann und postete ebenfalls entsprechende Screenshots.

Animal Crossing: Pocket Camp is already available to download on the Australian Google Play Store! https://t.co/tsTKjjeQJD pic.twitter.com/nKXkyVbAMV