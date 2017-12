Animal Crossing: Pocket Camp - Großes Update steht in den Startlöchern

Im Januar erscheint das erste große Update zu Animal Crossing: Pocket Camp, das drei Neuerungen mit sich bringen wird. Unter anderem erhaltet ihr dadurch ein Garten-Feature für euren Campingplatz

Vor rund drei Wochen ist der Mobile-Titel Animal Crossing: Pocket Camp für iOS- sowie Android-Geräte veröffentlicht worden und schon bahnt sich das erste große Update an, das neue Spielelemente im Gepäck haben wird.

Wie die Entwickler via Twitter mitgeteilt haben, wird es drei Neuerungen geben, auf die ihr euch freuen könnt. So erhaltet ihr zum einen ein Garten-Feature für euren Campingplatz, auf dem Blumen angepflanzt werden können. Diese können von euren Freunden gegossen werden, so wie ihr die Pflanzen anderer Spieler gießen könnt. Weiterhin wird es möglich sein Klamotten herzustellen. Damit ist eure Klamottenauswahl nicht mehr auf die fliegenden Händler beschränkt, die ihr auf dem Marktplatz trefft. Außerdem sollt ihr laut der Entwickler Ausschau nach einem alten Freund aus vorherigen Animal Crossing-Ablegern halten. Wer das wohl sein könnte?

Ihr müsst euch allerdings noch bis Januar 2018 gedulden, ehe das Update zur Verfügung steht.

Passend zu der kalten Jahreszeit, ist der Winter ab sofort auch im Spiel angekommen und die Umgebungen sind entsprechend schneebedeckt.

