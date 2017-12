Animal Crossing: Pocket Camp - Erhaltet jetzt 50 Blatt-Bons gratis von Nintendo

Falls ihr euren Garten in Animal Crossing: Pocket Camp ein wenig aufhübschen möchtet, könnt ihr ab sofort 50 Blatt-Bons gratis erhalten. Der kostenlose Ingame-Bonus kommt über eine Retweet-Rallye via Twitter zustande.

Nintendo und ihre Social-Media-Instanz von Animal Crossing haben sich ein kleines Retweet-Spiel ausgedacht. Die Spieler sollten an einer Aktion teilnehmen, um im Anschluss einen Gewinn von 20 Blatt-Bons für Animal Crossing: Pocket Camp zu erhalten. Das sah dann in etwa so aus:

Ich hab eine Idee… Wir retweeten alle diesen Tweet! Wenn wir weltweit 100.000 Retweets schaffen, bekommt jeder 20 Blatt-Bons! #PocketCamp pic.twitter.com/IC8tmebBEH — Animal Crossing DE (@AC_Melinda) 8. Dezember 2017

Nun ist die Retweet-Rallye vorbei und international gab es weit mehr als 100.000 Retweets zu verzeichnen. Allein der japanische Account von Animal Crossing konnte mit über 300.000 Retweets auftrumpfen.

50 Blatt-Bons gratis!

Nintendo hat den ausgeschütteten Gewinn sogar auf 50 Blatt-Bons erhöht. Um die kostenlosen 50 Blatt-Bons zu erhalten, müsst ihr euch lediglich zwischen dem 13. Dezember 2017 (07:00 Uhr deutscher Zeit) und dem 13. Januar 2017 (6:59 Uhr deutscher Zeit) ins Spiel einloggen. Einfacher geht es wirklich nicht! Und das gilt selbstredend auch für alle, die nicht an der Aktion teilgenommen haben.