Nintendo bringt Animal Crossing auf das Handy. Eigentlich sollte das Spiel für Android und iOS schon in diesem März erscheinen, doch der Entwickler braucht mehr Zeit. So wird Animal Crossing frühestens im April veröffentlicht – und spätestens im Mai 2017.

Der Release-Termin von Animal Crossing wird angepasst. Nintendo benötigt schlicht weg noch mehr Zeit, um das Spiel für Android und iOS fertigzustellen. Das gibt das japanische Entwickler-Studio in einer Stellungnahme für die Investoren bekannt.

Neuer Release-Zeitraum für Animal Crossing

Die Veröffentlichung stand ursprünglich im aktuellen Quartal an. Dieses läuft noch bis zum 31. März 2017. Bis dahin sollte Animal Crossing als Mobil-Ableger auf den virtuellen Markt kommen. Wie Nintendo erklärt, wird nun das nächste Quartal als Release-Zeitraum angepeilt: April bis Mai 2017.

Zu „Animal Crossing Mobile“ ist bislang nicht viel bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass Nintendo sich bislang noch auf die Werbung für die beiden letzten und nächsten Handyspiele konzentriert. So kam im letzten Jahr neben Pokémon Go auch Super Mario Run in den Handel.

Nintendo-Handyspiele für Android und iOS

Als nächstes erscheint Fire Emblem Heroes für Smartphones und Tablets. Die Android-Version von Super Mario Run folgt im März. Nintendo wird bei Animal Crossing somit wieder auf den Sommer setzen, der im vorherigen Jahr mit Pokémon Go einen Rekordumsatz in der Mobile Branche versprach.

Infos zu Animal Crossing Mobile

