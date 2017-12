Angebote - Nintendo Switch, PS4 und Xbox One - Wo gibt es das beste Schnäppchen?

Zu Weihnachten möchten viele sich selbst oder ihren Liebsten eine neue Konsole kaufen. Besonders beliebt sind Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Doch wo findet ihr aktuell die besten Schnäppchen?

Die passenden Geschenke zu finden ist besonders an Weihnachten nicht wirklich einfach. Besonders beliebt sind allerdings aktuelle Konsolen, darunter Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Doch wo bekommt ihr aktuell die besten Schnäppchen zur Zeit der Bescherung?

Wir haben die wichtigsten Plattformen abgecheckt und zeigen euch in unserem Preisvergleich, wo ihr den günstigsten Preis erhaltet.

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist die neueste Konsole der aktuellen Konsolengeneration und dementsprechend noch nicht stark im Preis gesenkt worden. Momentan ist es schwer, ein neues Exemplar unter 300 Euro zu erhalten - lediglich gebrauchte Modelle gibt es zu dem Preis.

PlayStation 4

Da die PlayStation 4 mittlerweile schon ein wenig länger auf dem Markt ist, ist die Konsole deutlich günstiger. Ihr bekommt sie schon zum niedrigen 200-Euro-Preis, wobei die PS4 Pro weiterhin etwas teurer ist.

Xbox One

Auch die Xbox One gibt es inzwischen zum Sparpreis. Die Xbox One S und Xbox One S sind jedoch als neue Modelle etwas teurer zu haben.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon, MediaMarkt, Saturn und eBay handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

