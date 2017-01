Angebote - 3 Spiele für 55 Euro bei Saturn

Nur für kurze Zeit könnt ihr bei Saturn drei von über 50 Games für nur 55 Euro kaufen. Sucht euch Mega-Games aus und spart eine Menge Geld beim Kauf. Mit dabei sind Games wie GTA 5, Civilization 6 und Rainbow Six: Siege.

Der Einzelhändler Saturn hat einige tolle Angebote zu seinem 55. Geburtstag am Start. Nur für kurze Zeit könnt ihr 3 Games zum Gesamtpreis von lediglich 55 Euro erwerben. Das Beste: Ihr könnt frei entscheiden, welche drei Spiele das sein sollen!

Ihr müsst aus einer Auswahl an über 50 unterschiedlichen Spielen eure drei favorisierten Spiele wählen und sie in euren Warenkorb packen. Dort wird der Preis automatisch auf 55 Euro festgelegt - auch, wenn die Spiele insgesamt 110 Euro kosten sollten!

Ein Beispiel: Wählt Need for Speed für PS4 (regulärer Preis: 44,99 Euro), DOOM für Xbox One (regulärer Preis: 66,99€) und Sid Meier's Civilization VI für PC (regulärer Preis: 49,99€). Eigentlich müsstet ihr jetzt 161,97 zahlen - Bei der 3für55-Aktion aber nur 55 Euro!

Hier geht es direkt zur Aktion bei Saturn.

Seitenauswahl

Infos zu Angebote

Angebote - 2400 MS-DOS-Titel für umsonst - Kostenlos im Browser spielen Wer einen kleinen Nostalgieschub benötigt, dem dürfte nun geholfen sein: Archive.org hat etwas weniger als 2400 Spiele aus der guten alten MS-DOS-Zeit zum kostenlosen Spielen im Browser ins ...