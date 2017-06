AMD - Grafikkarten und Prozessoren werden unbeliebter bei PC-Spielern

AMD wird von immer weniger PC-Spielern favorisiert. Die Grafikkarten wie auch Prozessoren des Chip-Herstellers befinden sich im Abwärts-Trend. Das enthüllt die neueste Hardware-Umfrage auf Steam. Demnach wurden Nvidia-GPUs und Intel-CPUs häufiger gekauft.

Anscheinend schafft AMD nicht mehr den Anschluss an die Konkurrenz. Mit dem Ryzen-Prozessor sollte ein Gegenstück zur beliebten Intel-CPU auf den Markt gebracht werden. Doch die Käufe der PC-Spieler auf Steam sehen anders aus: Trotz des Releases werden immer mehr Intel-Prozessoren in die Gaming-Rechner eingebaut.

Umfrage: Welche Grafikkarte hast Du?

Steam-Hardware-Umfrage: AMD verliert

Ähnlich sieht es bei Grafikkarten aus. Während Nvidia mit der 10xx-Ti-Reihe längst die neue Generation in den Handel gebracht hat, erwartet uns erst in diesem Monat die Veröffentlichung der Radeon Pro 500 Serie.

In Zahlen sieht der Abwärtstrend von AMD-Hardware so aus: Im Vergleich zum Vormonat gaben 0,39 Prozent weniger PC-Spieler an, eine Grafikkarte von AMD zu nutzen. 0,42 Prozent weniger Steam-Nutzer entschieden sich für eine AMD-CPU. Nvidia gewann insgesamt 0,82 Prozent dazu und Intel 0,42 Prozent.

Jeden Monat stimmen mehrere Tausend Spieler auf Steam ab. Die repräsentative Hardware-Umfrage wird von Steam selbst veranstaltet.

Seitenauswahl