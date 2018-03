Amazon - Xbox One X im günstigen Angebot für 429 Euro

Wir haben heute ein ganz besonderes Schnäppchen für euch. Amazon bietet die Konsole Xbox One X derzeit zu einem günstigen Preis von 429 Euro an. Das Angebot ist wie immer begrenzt und nur für kurze Zeit erhältlich.

Bekanntermaßen halten wir für euch die Augen stets geöffnet, wenn es sich um lohnenswerte Deals im Internet handelt, die sich auf Gaming und Co. beziehen. Heute hat das Onlineversandhaus Amazon abermals ein Schnäppchen im Repertoire, das sich auf die leistungsstarke Xbox One X bezieht.

Derzeit ist die Microsoft-Konsole im Angebot. Es handelt sich um die Xbox One X mit 1 Terabyte Speicherplatz in der Standard Edition. Der Normalpreis für die High-End-Konsole liegt bei 499 Euro. Falls ihr also schon länger mit der Konsole liebäugelt, dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein:

Hier die Xbox One X günstig kaufen!

Aber Vorsicht! Zum derzeitigen Zeitpunkt der News-Veröffentlichung gibt es nur noch 12 Stück auf Lager, das Kontingent für die preisgünstige Konsole ist demnach begrenzt. Ihr solltet also schnell zuschlagen oder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeischauen. Ob das Schnäppchen nochmal aufgestockt wird, lässt sich nicht einschätzen. Außerdem müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass sich das Angebot bei uns nur über den Google Chrome-Browser ansteuern ließ, das solltet ihr im Fall der Fälle beachten!

