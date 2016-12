Amazon - Verschenkt Spiele kostenlos für Android

Auch Amazon ist in Weihnachtsstimmung und spendiert Besitzern eines Android-Smartphones zu Weihnachten kostenlose Spiele. Titel wie Deus Ex: Go und Alto's Adventure sind in der Zeit komplett gratis. Voraussetzung ist der APK-Download von Amazon Underground.

Wer sich mit Geschenken eindecken möchte, ist bei Amazon an der richtigen Stelle. Im Rahmen seiner kostenlosen Amazon Underground App für Android-Smartphones könnt ihr euch zahlreiche Games beinahe gratis sichern. Ein ähnliches Angebot für iPhone existiert nicht.

Die meisten dieser Games wären in der Regel kostenpflichtig, über Amazon Underground könnt ihr sie aber kostenlos herunterladen. Teilweise sind sogar sämtliche In-App-Käufe gratis - ihr müsst also tatsächlich keinen einzigen Cent für die Spiele zahlen.

So bekommt ihr bei Amazon kostenlose Android Games

Ihr müsst euch Amazon Underground für Android hier als APK-Download herunterladen - auch das ist natürlich kostenlos. Nach der Installation könnt ihr in der App nach Spielen suchen, die in der Regel Geld kosten würden. Viele sind jetzt kostenlos verfügbar.

Unter anderem sind die folgenden Titel komplett gratis für Android erhältlich: Deus Ex Go, Sonic Dash 2: Sonic Boom, Lara Croft Go, PAC-MAN 256, The Room und Alto's Adventure. Über die folgenden Links könnt ihr im Amazon Store bequem stöbern:

Alle Spiele bei Amazon Underground.

Komplett kostenlose und geschenkte Spiele bei Amazon Underground.

