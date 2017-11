Amazon - Das sind die meistgewünschten Spiele zu Weihnachten

Weihnachtszeit ist auch Geschenkezeit: Der Online-Versandhändler Amazon listet aktuell auf, was Spieler sich am meisten wünschen. An der Spitze liegen vor allem mehrere Nintendo-Produkte.

Weihnachten ist nicht nur Zeit des Zusammenseins, sondern auch der Bescherung. Doch welche Produkte wünschen sich Spieler in diesem Jahr eigentlich am meisten?

Der Online-Versandhändler Amazon hat eine Liste der meistgewünschten Gaming-Produkte des Jahres zusammengestellt. Ganz oben mit dabei sind mehrere Nintendo-Produkte, Spiele für PlayStation 4 und die Xbox One X.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

