Amazon - Sale zur gamescom verlängert

Amazon hat den Sale zur gamescom 2017 verlängert. Noch bis zum 02. September 2017 können alle Kunden von den günstigen Angeboten des Online-Händlers profitieren. Eine Amazon Prime-Mitgliedschaft ist nicht nötig.

Wer zur gamescom 2017 nicht auf Amazon vorbeischauen konnte, sollte nun einen Blick auf die Angebote des Online-Versandhändlers werfen. Auf der Seite wurde der Deal zur gamescom verlängert. Bis zum 02. September 2017 können einige exklusive Rabatte genutzt werden.

Darunter finden sich beispielsweise auch die Amazon Coins, die in Hearthstone investiert werden können. So kann In-Game-Währung in Wert von 100 Euro für nur 50 Euro gekauft werden - ein Ersparnis von ganzen 50 Prozent.

Hier geht es zum gamescom Sale auf Amazon.de!

