Amazon - Ryzen-Prozessor stellt sich als billige Celeron-CPU von Intel heraus

Ein Reddit-Nutzer hat sich bei Amazon einen Ryzen-Prozessor bestellt und wurde beim Öffnen der Lieferung böse überrascht. Nach einem genaueren Blick war schließlich klar, dass sich in der Packung lediglich eine billige Celeron-CPU von Intel befindet.

Normalerweise sollten Lieferungen genau über den Inhalt verfügen, den man im jeweiligen Versandhaus ausgewählt und bestellt hat. Dass es ab und an auch zu einer bösen Überraschung kommen kann, zeigt ein aktueller Fall.

Der Reddit-User "sh00ter999" erwartete eigentlich eine AMD Ryzen-CPU, als er das entsprechende Päckchen öffnete und genauer in Augenschein nahm. Über den Online-Versandhändler Amazon hatte sich dieser einen Ryzen 7 1700 bestellt und ahnungslos geöffnet. Schließlich war ein nicht gebrochenes Siegel vorhanden und das bekannte Ryzen-Logo samt der entsprechenden Modell-Bezeichnung "Ryzen 7 1700" befand sich auf dem Prozessor. Allerdings wurde während des Auspackens immer deutlicher, dass es sich bei dem Inhalt keineswegs um einen Ryzen-Prozessor handelte.

Ryzen-CPU mit Feuerzeug verschweißt

Zum einen war die Plastikhülle um den Prozessor herum mit einem Feuerzeug zusammengeschweißt worden. Zum anderen befand sich am Rande der CPU die Intel-typische Einkerbung. Da die Intel-Prozessoren über keine Pins an der Unterseite verfügen, sondern lediglich Kontakte, ist es normalerweise nicht möglich diese falsch herum in den Sockel einzusetzen.

Bei den Prozessoren von AMD hingegen befinden sich auf der Rückseite diese Pins. Diese lassen sich nur bei richtiger Anordnung in den Sockel einsetzen, weshalb keine zusätzliche Einkerbung benötigt wird.

Auf der Rückseite des vermeintlichen Ryzen-Prozessors befanden sich allerdings keine Pins, sondern nur Kontaktflächen, wie bei Intel-CPUs. Außerdem ist die Schrift auf der Vorderseite zu dunkel. Schließlich war klar, dass es sich bei der CPU um einen billigen Intel Celeron-Prozessor mit 2,9 GHz handelt.

Spätestens aber bei dem mitgelieferten Luftkühler war sicher, dass mit der Lieferung etwas nicht stimmen konnte. Normalerweise liegt dem Ryzen 7 1700 der neue Wraith-Kühler bei. In diesem Fall befand sich in der Verpackung lediglich ein passiver Kühlblock mit deutlichen Gebrauchsspuren.

Der Reddit-User geht davon aus, dass jemand den Ryzen-Prozessor behalten und eine günstigere Fälschung an Amazon zurückgesendet hat, um sein Geld für die CPU wieder zu bekommen. Bei Amazon ist offenbar keinem aufgefallen, dass sich eine andere CPU in der Originalverpackung befindet, da Gewicht und Aussehen der Packung auf dem ersten Blick gepasst haben und auch das Siegel nicht beschädigt war. Schlussendlich bekam der enttäuschte CPU-Käufer per Overnight-Express doch noch den gewünschten CPU.

