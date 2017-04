Amazon - PS4 und Xbox One dauerhaft reduziert

Bei Amazon sind die PlayStation 4 sowie die Xbox One dauerhaft reduziert und locken mit Rabatten für Spieler. Die Microsoft-Konsole gibt es sogar mit zwei kostenlosen Gratis-Games dazu. Auch für PC-Spieler gibt es einige Schnäppchen zu entdecken.

Ihr wollt eine neue Konsole, habt aber noch auf das richtige Angebot gewartet? Nur für kurze Zeit gibt es bei Amazon sowohl die PlayStation 4 Slim als auch die Xbox One S inklusive einiger Extras zum absoluten Schnäppchenpreis.

Schnappt euch beispielsweise die PlayStation 4 Slim mit 500GB Speicherplatz in schwarz inklusive zweitem DualShock-Controller für nur 259,00 Euro!

Hier geht es zum PS4-Angebot.*

Oder sichert euch die Xbox One S in weiß mit 500GB Speicherplatz plus FIFA 17 und Forza Horizon 3 für nur 249,00 Euro!

Hier geht es zum Xbox One Angebot.*

Natürlich gibt es auch für PC-Gamer einige Angebote, wenn auch nur auf der Software-Seite. Sichert euch zahlreiche PC-Game-Downloads in den Aktionen und Sonderangeboten.

Hier geht es zu den Games-Download-Angeboten.*

Seitenauswahl

Amazon - Gaming-Zubehör stark reduziert Nur heute können Spieler bei der Oster-Angebote-Woche auf Amazon Geld beim Kauf von Gaming-Zubehör sparen. Bis zu 40 Prozent Rabatt gibt es beispielsweise bei Tastaturen und Mäusen von ...

Amazon - Fette Rabatte im Keystore Bei Amazon gibt es im Rahmen der Oster-Angebote-Woche fette Rabatte auf viele digitale Spiele. Bis zu 60 Prozent Rabatt erwartet alle Käufer von Keys für PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder ...

Siehe auch: Amazon