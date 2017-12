Amazon - PS4-Spiele und Pokémon-Bundle nur heute reduziert

Bei den heutigen Angeboten des Tages von Amazon sind das große Highlight zahlreiche PS4-Spiele. Außerdem sind zwei Pokémon-Bundles stark reduziert. Außerdem gibt es viele weitere Schnäppchen zu entdecken.

Die heutigen Amazon Last Minute Angebote wurden endlich enthüllt. Am 18. Dezember 2017 können sich besonders PS4-Gamer über zahlreiche Schnäppchen freuen.

Das große Highlight sind nämlich viele PS4-Spiele, die im Preis knallhart reduziert wurden. Mit dabei sind Kracher wie The Last of Us, Uncharted: The Lost Legacy und Bloodborne.

Wer die neuesten Pokémon-Spiele in bester Qualität erleben möchte, sollte zum New Nintendo 2DS XL zugreifen. Zusammen mit den Editionen Ultrasonne und Ultramond ergibt sich ein so nie dagewesenes Abenteuer.

Außerdem gibt es nur heute die folgenden Angebote zu entdecken:

