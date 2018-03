Amazon - PlayStation 4 Pro + Far Cry 5 im günstigen Angebot für 377 Euro

Amazon bietet im Rahmen des letzten Tages der Oster-Angebote-Woche die Sony-Konsole PlayStation 4 Pro im Bundle für nur 377 Euro an. Mit enthalten ist der kommende Shooter Far Cry 5 aus dem Hause Ubisoft.

Der heutige Montag ist der letzte Tag der Oster-Angebote-Woche auf Amazon. Ein besonders lohnendes Angebot dreht sich um Sonys PlayStation 4 Pro, die der Onlineversandhändler im Bundle samt Ubisofts First-Person-Shooter Far Cry 5 (erscheint am 27. März) für günstige 377 Euro (plus 5 Euro Versand) anbietet. Dabei handelt es sich um die PS4 Pro mit 1 Terabyte Speicherplatzt in der Standard Edition. Der Normalpreis für die 4K-Konsole liegt bei 399 Euro, während Far Cry 5 für die PS4 mit rund 60 Euro zu Buche schlägt.

Fall ihr also schon länger mit der Konsole liebäugelt und den Titel sowieso zocken möchtet, dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein.

Aber Vorsicht: Das Angebot gilt nur am heutigen Montag! Ihr solltet also schnell zuschlagen oder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeischauen.

3 Monate Amazon Music Unlimited für 14,99 Euro

Nur noch heute könnt ihr euch den Musik-Streaming-Service Amazon Music Unlimited für drei Monate für nur 14,99 Euro sichern. Normalerweise kostet bereits ein Monat 14,99 Euro. Damit erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 50 Millionen Songs und Hörspiele. Mit der Mitgliedschaft für Familien können bis zu sechs Familienmitglieder für 14,99 Euro im Monat gleichzeitig streamen. Jedes Mitglied hat sein eigenes Benutzerkonto inklusive eigener Playlists und individueller Empfehlungen.

