Amazon - Oster-Angebote-Woche um einen Tag verlängert, die besten Angebote

Amazon hat die Oster-Angebote-Woche um einen Tag verlängert und bietet damit auch am heutigen Dienstag zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen an. Wir zeigen euch die besten Angebote.

Ursprünglich wäre die Oster-Angebote-Woche auf Amazon am gestrigen Montag zu Ende gegangen. Wenig überraschend haben die Verantwortlichen nun aber doch eine Verlängerung der Rabatte angekündigt. Dadurch gibt es auch am heutigen Dienstag wieder zahlreiche Blitzangebote sowie verschiedene Angebote des Tages. Wir haben uns für euch noch einmal genau umgeschaut und verraten in unserer News, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Hier geht's zu den Amazon-Angeboten!

Die Angebote der Oster-Angebote-Woche starten täglich um 6 Uhr morgens auf amazon.de/angebote, danach gibt es bis 19:45 Uhr täglich im 5-Minuten-Takt neue Blitzangebote. Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht, sind maximal vier Stunden verfügbar. Die Angebote des Tages sind jeweils ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich.

Oster-Angebot-Woche auf Amazon

Logitech-Produkte:

Forza-Spiele im Angebot:

3 Monate Amazon Music Unlimited für 14,99 Euro

Vom 16. März bis zum 02. April 2018 könnt ihr euch den Musik-Streaming-Service Amazon Music Unlimited für drei Monate für nur 14,99 Euro sichern. Normalerweise kostet bereits ein Monat 14,99 Euro. Damit erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 50 Millionen Songs und Hörspiele. Mit der Mitgliedschaft für Familien können bis zu sechs Familienmitglieder für 14,99 Euro im Monat gleichzeitig streamen. Jedes Mitglied hat sein eigenes Benutzerkonto inklusive eigener Playlists und individueller Empfehlungen.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.